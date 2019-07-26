Россия и Турция обсудили поставку SSJ 100 и МС-21

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и MC-21. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал после заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

По его словам, две страны также обсудили возможность создания совместного предприятия по производству вертолетов и их поставках.

Соглашение между Россией и Турцией об условии взаимных поездок было частично приостановлено с 1 января 2016 года. Причиной такого решения тогда стал кризис в отношениях между Москвой и Анкарой.

| 2019-07-26T22:04:02+00:00 27 июля 2019, 00:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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