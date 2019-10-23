Россия и Турция могут решить вопрос Сирии только с согласия США

Турецкая «зона безопасности» будет раздроблена на части, таким мнением поделился с #, эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя встречу Эрдогана и Путина в Сочи.

«Эрдоган и Путин, естественно, будут обсуждать операцию «Источник мира » и контроль северных территорий Сирии. За исключением таких городов как Камышлы и Эйн-аль-Араб ( Кобани), который недавно захватили силы Асада»,- сказал эксперт.

По его словам, Эрдоган постарается довести до российской стороны, что намерен контролировать все эти территории, а не только те, которые уже захвачены.

«Эта будет основная тема, но надо понимать, что и Россия и Турция могут решить этот вопрос только с согласия США, которые еще не ушли из северной Сирии окончательно и оказывают влияние на процессы, там происходящие. Поэтому важно насколько договоренности Путина и Эрдогана будут соответствовать планам и замыслам США. Захват Кобани разрывает зоны операции «Источник мира» и «Щит Евфрата», поэтому Асад и занял эти территории, чтобы не дать Турции возможность создать единую полосу контроля», – подчеркнул он.

Эксперт также сказал, что захвату Кобани и Манбиджа войсками Асада способствовали американцы.

«Вашингтон, не позволил туркам войти в Кобани, но при этом допустил туда войска Асада. Эрдогану будет сложно уговорить Путина на вывод войск. Таких прецедентов, чтобы Асад откуда- то добровольно уходил не было», — сказал он.

Говоря о Манбидже, Семенов отметил, что Турция претендовала только на северную его часть.

«Та часть, через которую проходит трасса М-4, но и туда уже вошли войска Асада и заставить их оттуда уйти будет невозможно. У России не так уж много рычагов давления, чтобы заставить Асада оставить эти территории», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном столкновении между Турцией и войсками Асада, он сказал, что исключает такую возможность.

«Турция не будет проводить операцию там, где уже есть правительственная армия. Также и Асад не будет заходить на территории, где Турция проводит операции. Эта зона безопасности все ровно была бы раздроблена, потому что город Камышлы всегда был под контролем правительства. С другой стороны, Турция и не ставила таких условий, чтобы была прямая связь между зонами «Щит Евфрата» и «Источник мира», — резюмировал он.