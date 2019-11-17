Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках комплекса С-400

«Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала собеседница агентства.(РИА Новости)