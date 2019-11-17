Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках комплекса С-400

 Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту, подписанному в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
Она также отметила, что интерес к российской С-400 проявляют сразу несколько стран Ближнего Востока.

«Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала собеседница агентства.(РИА Новости)

| 2019-11-17T13:31:07+00:00 17 ноября 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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