Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках комплекса С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту, подписанному в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
Она также отметила, что интерес к российской С-400 проявляют сразу несколько стран Ближнего Востока.
«Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала собеседница агентства.(РИА Новости)