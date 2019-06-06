Россия и Китай обещали поддерживать друг друга по ключевым вопросам

Президент России Владимир Путин встретился в среду в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров собеседники отметили укрепление и без того тесных связей между двумя странами, сообщает Голос Америки.

Си Цзиньпин назвал Путина своим «близким другом», отметив, что за последние шесть лет они встречались почти 30 раз. Нынешний визит китайского лидера в Россию – уже восьмой по счету с 2012 года, когда он был избран 7-ым председателем КНР.

«Мы будем … наращивать нашу взаимную поддержку, взаимопомощь в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга», – сказал Си Цзиньпин в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров в Кремле.

Взаимоотношения Китая и России стали особенно близкими в ситуации, когда усилилась напряженность в отношениях обоих государств с США.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Москвой резко ухудшились в связи с кризисом в Украине, войной в Сирии и предположениями о вмешательстве России в президентские выборы в США. Китай вовлечен в торговый конфликт с США.

Одновременно с переговорами между российским и китайским руководителями лидеры стран Запада собрались на южном побережье Англии, чтобы отметить 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Путин не был приглашен на эти торжества, хотя пять лет назад российский президент присутствовал на 70-летии Дня «Д» во Франции.

Российские военные не принимали участия в событиях Дня «Д», хотя борьба, которую вел Советский Союз, имела решающее значение для разгрома нацистов на Восточном фронте.