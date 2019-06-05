Россия и Китай будут развивать практику расчетов в национальных валютах

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай будут развивать практику расчетов в нацвалютах.
«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава государства также подчеркнул, что в ходе переговоров обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, «предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас действительно глубокие, взаимные интересы».
| 2019-06-05T19:28:19+00:00 5 июня 2019, 21:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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