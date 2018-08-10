Россия и Китай блокировали инициативу США

Россия и Китай выступили против предложения США внести в санкционный список Совета Безопасности ООН российский банк, проживающего в Москве северокорейского банкира и две компании.

На прошлой неделе санкции в отношении этих лиц и компаний были приняты Министерством финансов США.

Вашингтон внес это предложение в комитет по санкциям в отношении КНДР, который принимает решения путем консенсуса.

Россия выступила против, заявив, что предложение США недостаточно подкреплено информацией. Китай свои возражения никак не пояснил.

Россия и Китай предложили обсудить в Совбезе смягчение санкций после того, как президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и достигли договоренности о денуклеаризации.

США и другие члены совета настаивают, что до тех пор, пока Пхеньян не примет реальных мер в этом направлении, необходимо обеспечивать строгое соблюдение санкций.

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