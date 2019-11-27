Россия и Грузия могут восстановить авиасообщение после Нового года

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

«Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года», — рассказал изданию источник в правительстве.

По его словам, Россия в одностороннем порядке прервала авиасообщение, поэтому и отменит решение в одностороннем порядке. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе подтвердил «Известиям», что последнее слово в вопросе возобновления полетов между двумя странами остается за Россией. Он подчеркнул, что Грузия «будет это только приветствовать».

«В вопросе авиасообщения многое зависит от того, насколько будет здоровой атмосфера в наших двусторонних отношениях. Пока наши грузинские партнеры похвастаться этим не могут с учетом поступающих оттуда каждый день новостей, но обсудить — обсудим. И у нас твердое намерение двигаться вперед в этом смысле. Но должна быть соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой», — рассказал изданию экс-заместитель главы МИД РФ, член Совета Федерации Григорий Карасин, который 28 ноября в Праге встретится с Абашидзе.

«Известия» отмечают, что и Карасин, и Абашидзе не привязывают напрямую восстановление полетов к протестам в столице Грузии.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.