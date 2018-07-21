Россия и Франция впервые отправили в Сирию совместную гумпомощь

Россия и Франция в субботу, 21 июля, впервые совместно доставили гуманитарную помощь в Сирию. Российский военный самолет с 50 тоннами гуманитарного груза вылетел из города Шатору на российскую базу Хмеймим на западе Сирии ранним утром, сообщает информагентство AFP со ссылкой на руководство французского аэропорта.

Это первый гуманитарный груз, который Россия доставляет в Сирию совместно с западным государством. Помощь, распределение которой будет проходить под контролем Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA), предназначена для жителей региона Восточная Гута, расположенного недалеко от столицы Дамаска. Согласно заявлению МИД Франции, Россия гарантировала, что правительство в Дамаске не будет оказывать никакого влияния на распределение помощи.

Восточная Гута раньше находилась под контролем повстанцев и в апреле была отбита армией сирийского президента Башара Асада при поддержке военной авиации РФ. В ходе продолжавшихся несколько месяцев боев погибли более 1700 мирных жителей, тысячи пострадали. После победы в Восточной Гуте армия Асада продолжила наступление на юге страны. 21 июля в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, последний оплот повстанцев, прибыла первая группа противников Асада и их родственников, которые добровольно покинули отбитую правительственными войсками южную провинцию Эль-Кунейтра.

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