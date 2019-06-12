Россия и Азербайджан выходят на новый уровень сотрудничества

Страны видят значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений, заявили участники Санкт-Петербургского экономического форума.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов уверен, что экономические связи России и Азербайджана будут возрастать на протяжении ближайших лет. «В этом сомневаться теперь не приходится, тем более, что Азербайджан выступает очень важным, надежным партнером и транзитером, — сказал он «Зеркало». — Страна включена в систему взаимодействия России, Ирана, Пакистана, даже Турции, и в результате ее положение оказывается очень привлекательным и выгодным, что гарантирует развитие, особенно, если удастся реализовать в полном объеме политику обмена квотами и обеспечить дальнейший рост товарооборота между странами так, чтобы увеличивалась взаимосвязь России, Азербайджана и соседних стран наряду с уменьшением значения отдаленных рынков».

По мнению собеседника, для Азербайджана это означает еще большую зависимость от экономик соседних стран, однако этот процесс будет взаимным. «В результате такого экономического взаимодействия прослеживаются контуры нового процесса развития и интеграции в Евразии, имеющей широкие перспективы уже в ближайшие годы, тем более, что после рыночного шока 2014 — 2016 гг. На волне кризиса была высока вероятность политических катастроф в постсоветских странах. Мы наблюдаем такую катастрофу в Украине, и видим, к чему она приводит. Взаимодействие тех, кто устоял в этой связке, становится очень важным для их взаимного развития».

Прекрасно, что и российские, и азербайджанские власти понимают, насколько сотрудничество становится важным, говорит Колташов. Это очень ценно хотя бы потому, что прежние отношения России с Азербайджаном были более сложные, особенно в свете проблем на Кавказе. Однако сейчас, когда для Азербайджана такая дружелюбная, открытая позиция России имеется, когда удалось ее добиться и разногласия отступили, экономическое взаимодействие вышло на первый план.

«По сути это такая революция в отношениях, потому что экономическое будет определять в дальнейшем все политическое взаимодействие. Я имею ввиду также геополитическое взаимодействие, потому что экономика должна главенствовать и она, видимо, будет превалировать в силу необходимости взаимных связей рынков двух стран», — полагает специалист.

Как отметили в ходе обсуждений в рамках прошедшего в Петербурге экономического форума, товарооборот между двумя странами вырос почти на 14 процентов и достиг 2,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года. Россия инвестировала в Азербайджан свыше четырех миллиардов долларов, Азербайджан в свою очередь – более одного миллиарда долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов. Между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. Имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию.

Между нашими странами реализуются совместный план действий по активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, программа сотрудничества в сфере туризма, план действий по реализации проекта международного транспортного коридора «Север — Юг», прорабатываются вопросы по наращиванию объемов взаимных операций в национальных валютах. В рамках форума обсудили пути создания более эффективных механизмов реализации крупных инфраструктурных проектов на территории стран, а также проблемы российских и азербайджанских инвесторов.

В частности, на сегодняшний день обсуждаются сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее. По мнению российского министра, имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию. На российском рынке все еще очень много продуктов из таких стран, как, например, Турция и Китай и это упущенные возможности азербайджанского бизнеса, поэтому задача двух министерств показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки.

Комментируя итоги форума, заместитель директора Русской экономической школы UNEC, профессор Эльшад Мамедов сообщил, что за последние годы имеется в целом позитивная динамика углубления двусторонних торгово-экономических связей. Позитивная динамика продолжилась в первом квартале текущего года

«Это не может не радовать, однако потенциал взаимной торговли между нашими странами, конечно же, более внушительный и уже в среднесрочной перспективе можно будет говорить о взаимной торговле на 10 млрд. долларов. Для этого имеются все предпосылки. А главное, несмотря на различия в масштабах, наши экономики весьма схожи, вместе с тем имеется богатый опыт сотрудничества хозяйствующих субъектов двух стран, существует ментальная близость между народами, а следовательно, и представителями деловых кругов. Все это вкупе создает серьезные предпосылки для углубления гуманитарного сотрудничества, что представляет важность для наращивания экономического взаимодействия».

По мнению ученого, экономики двух стран подвержены схожим вызовам, связанным с зависимостью от экспорта энергоресурсов. «Сегодня нашим странам необходимо наращивать глубину обработки ресурсов и отходить от практики сжигания их в качестве энергоносителей, — уверен профессор. — И если в условиях высоких нефтяных индексов так остро вопрос наращивания технологической кооперации, углубления интеграционных связей между нашими государствами не стоял, с падением нефтяных цен наращивание и углубление сотрудничества будет в приоритете. Поскольку экономики наших стран стоят перед вызовами, связанными с необходимостью наращивания взаимных инвестиционных потоков, опережающего притока инвестиций, формирования единых рынков труда, товаров и услуг, финансовых рынков, переходом к взаиморасчетам в максимально возможно большем объеме на национальные валюты», — уверен Мамедов.