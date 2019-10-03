Россия и Азербайджан договорились о продолжении ВТС

Россия и Азербайджан договорились о продолжении работы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют пять миллиардов долларов, из которых три миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении», — сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».(РИА Новости)
| 2019-10-03T21:20:37+00:00 3 октября 2019, 21:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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