Россия и Азербайджан договорились о продолжении ВТС

«Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют пять миллиардов долларов, из которых три миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении», — сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».(РИА Новости)