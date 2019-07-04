Россия и Армения проведут крупномасштабные учения

В этом году Россия и Армения проведут несколько совместных плановых учений.

Об этом армянским СМИ заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Два из этих учений будут более масштабными. В наступательных, оборонительных учениях акценты различны. Комплексные учения с участием различных видов войск пройдут в Армении в августе, сентябре и октябре», — сказал А.Ованнисян.

Отметим, что последние совместные российско-армянские крупномасштабные военные учения были проведены в прошлом году.