Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями

США поднимают в контактах с Россией вопросы контроля над новыми видами вооружений; Москва считает, что для этого должен быть создан новый документ, и готова обсуждать его в рамках стратегического диалога, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев, сообщает РИА Новости.

«Если такого рода системы ограничивать, то да, это потребует выработки каких-то новых договоренностей, в ДСНВ их включить технически невозможно», — заявил он журналистам на площадке клуба «Валдай».

Речь идет о системах, подобных российским «Посейдону», «Кинжалу» и «Буревестнику».

«Американцы поднимают эти вопросы, мы доводим до них позицию, которую я сейчас изложил. К ДСНВ это отношения не имеет, и готовность обсуждать данную тематику в рамках стратегического диалога», — добавил он.

| 2019-11-01T15:01:41+00:00 1 ноября 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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