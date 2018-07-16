Россия — главная угроза для ЕС

Европейский совет по международным отношениям представил очередной рейтинг основных угроз для Евросоюза, в который включил главных «акторов в международных отношениях», которых боятся европейцы.

Лидером перечня, составленного на основе правительственных внешнеполитических стратегий, а также опросов чиновников и экспертов, стали радикальные исламистские группировки, которые были помещены на первое место в подавляющем большинстве стран-членов ЕС.

На втором месте оказалась Россия, позиции которой по сравнению с 2008 годом заметно ухудшились, следует из данных ECFR.

10 лет назад РФ занимала четвертое место, уступая КНДР, находящейся на третьей строчке, а теперь опередила Пхеньян и разделила «серебро» с транснациональными криминальными организациями.

В первую очередь враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше, а рост недоверия связан с аннексией Крыма в 2014 году, а также «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками», говорится в исследовании.

Лояльнее всего к России относятся пять стран — Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, где РФ в принципе не считают источником опасности.

При этом большинство стран ЕС полагаются на защиту США, считая Вашингтон «ключевым вкладчиком в европейскую безопасность» не только как члена НАТО, но и в качестве независимого игрока.

Впрочем, европейцы больше ценят техническое и разведывательное сотрудничество с США, отдавая этому предпочтение перед прямым размещением американских войск в Европе, говорится в докладе.

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