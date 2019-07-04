Россия должна держать под контролем Асада

Россия должна контролировать действия армии Башара Асада в Идлибе, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT .

Глава турецкой дипломатии прокомментировал продолжающиеся обстрелы и авиаудары по зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По словам Чавушоглу, ситуация в Идлибе была обсуждена лидерами Турции и России на полях саммита G20 в Осаке. «На встрече Эрдогана и Путина обсуждалось и положение в Сирии. Нужно прекращать атаки по зоне деэскалации. Мы проинформировали российскую сторону об обстрелах больниц, школ и гражданского населения. Россия обеспокоена за безопасность своих баз. Данный вопрос и без того обсуждается на уровне разведслужб и военных», — сказал министр.

В Идлибе действуют радикальные группы, вопрос которых также обсуждается с Россией и Ираном, продолжил Чавушоглу.

По его словам, устраняются разногласия по вопросу формированию Конституционной комиссии по Сирии. «Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшие дни посетит Дамаск. Были определенные разногласия по вопросу шести кандидатов на включение в комиссию, но думаю, что этот вопрос решен. После этого мы объявим о создании комиссии», — сказал турецкий министр.