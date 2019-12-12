Россия будет содействовать продолжению диалога между Азербайджаном и Арменией

«Россия будет всячески содействовать продолжению диалога на благо урегулирования застарелого конфликта между Азербайджаном и Арменией».

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя различные позиции Азербайджана и Армении в заявлениях по итогам переговоров в Братиславе.

По ее словам, разность позиций в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта — это очевидность, иначе не было бы переговорного процесса.

«Мы со своей стороны в качестве страны, которая осуществляет соответствующие международные функции посреднического характера, будем всячески содействовать продолжению этого диалога на благо урегулирования уже затянувшегося и застарелого конфликта и конфликтной ситуации. Мы будем делать все для того, чтобы диалог продолжился конструктивно и стороны смогли бы выйти на взаимоприемлемое решение», — заявила М.Захарова.

Комментируя недавний визит главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан, М. Захарова отметила, что атмосфера на переговорах была конструктивной.

| 2019-12-12T15:20:42+00:00 12 декабря 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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