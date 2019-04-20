Россия арендует сирийский порт Тартус на 49 лет

Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов.

По его словам, данное решение было принято на заседании межправкомиссии еще в декабре 2018 года.

Борисов считает, что этот шаг даст серьезную динамику взаимному товарообороту. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — сказал вице-премьер.