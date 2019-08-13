Российского дипломата объявили персоной нон грата в Киеве

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Украине, он уже покинул страну, сообщила во вторник пресс-служба СБ Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили жителя Львовской области, который был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

«Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове… За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персона нон грата. Он уже покинул территорию Украины”, — говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по статье “государственная измена”, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, житель Львовской области официально стал подозреваемым. (РИА Новости)

| 2019-08-13T16:19:25+00:00 13 августа 2019, 18:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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