Российского дипломата объявили персоной нон грата в Киеве

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Украине, он уже покинул страну, сообщила во вторник пресс-служба СБ Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили жителя Львовской области, который был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

«Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове… За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персона нон грата. Он уже покинул территорию Украины”, — говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по статье “государственная измена”, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, житель Львовской области официально стал подозреваемым. (РИА Новости)