Российское посольство в Иране выясняет обстоятельства задержания российской журналистки

Посольство РФ в Тегеране знает о задержании в Иране российской журналистки Юлии Юзик и занимается выяснением подробностей. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал он.

4 октября в социальных сетях появилась информация о том, что Юлия Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана в аэропорту сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По предварительной информации, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.