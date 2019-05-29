Российское МВД ищет опасные породы собак

МВД России вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в МВД изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.
Как следует из размещенного проекта постановления правительства, в новый перечень входят породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.
В начале марта МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть.