Российским журналистам убитым в ЦАР обещали за съемки фильма $20 тысяч

Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки документального фильма 20 тысяч долларов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Имеющиеся в распоряжении следствия материалы свидетельствуют о том, что сотрудники интернет-проекта «Центр управления расследованиями» предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию», — сказала она.

В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство».

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