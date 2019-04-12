Российский ученый порадовался за американских коллег

Запуск Falcon Heavy стал серьезным успехом, можно только порадоваться за коллег из США, но и в России сейчас работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Зампреда правительства спросили, наблюдал ли он за запуском ракеты Falcon Heavy в США, все три элемента первого блока которой вернулись на Землю. Борисов в ответ сказал, что кадров запуска он не видел, было «не до этого».

«Конечно, работаем над этим. Это более выгодная, другая экономика. А за коллег можно только порадоваться, это серьёзный успех», — сказал Борисов, отвечая на вопрос, как продвигается проект создания аналогичных российских ракет.

| 2019-04-12T16:07:56+00:00 12 апреля 2019, 21:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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