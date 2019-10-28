Российский Ту-154 нарушил воздушную границу Эстонии

Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России 25 октября нарушил воздушную границу балтийской республики.

«Самолет Ту-154 МВД России 25 октября без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии», — говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным Главного штаба, МИД страны вызвал в понедельник посла России в Эстонии Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.