Российский Ту-154 нарушил воздушную границу Эстонии

Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России 25 октября нарушил воздушную границу балтийской республики.

«Самолет Ту-154 МВД России 25 октября без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии», — говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным Главного штаба, МИД страны вызвал в понедельник посла России в Эстонии Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.

| 2019-10-28T13:32:04+00:00 28 октября 2019, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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