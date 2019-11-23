Российский спутник системы предупреждения ракетной атаки сошел с орбиты

Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил России подтвердил, что спутник «Космос-2422» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 (02:15 по бакинскому) 23 ноября 2019 г. над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу, 23 ноября.

Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы. По данным Минобороны, спутник был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк и уже выработал свой ресурс. Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю, уточняет ТАСС.

 

| 2019-11-23T18:06:13+00:00 23 ноября 2019, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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