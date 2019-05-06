«Российский след» вновь привел Й.Столтенберга в Турцию…

Почти сразу, после того, как сообщили, что между президентами Турции и США состоялся телефонный разговор по всем важным пунктам американо-турецких отношений, поступило новое сообщение – 6 мая, т.е. уже сегодня ожидается визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Турцию.

В принципе, подобные визиты не являются такими уж неожиданными событиями – Турция является членом НАТО, поэтому визитов руководителей НАТО в Анкару, в том числе, представителей Турции в Брюссель следует отнести к категории рабочих контактов Североатлантического Блока.

Но предстоящий визит натовского лидера особо примечателен тем, что в ходе этого визита основной темой обсуждения будет проблема российских зенитно-ракетных комплексов С-400, т.к. для этой проблемы наступает решающая фаза.

Об этом так много сказано и написано, что ее детали почти всем известны. Но со своей стороны еще раз заметим, что мы очень сомневаемся в том, что это военная сделка между Москвой и Анкарой завершится удачно – мы не раз отмечали, что путь комплексов С-400 в Турцию будет долог.

Дело в том, что оборонная система стран НАТО, в том числе, система ПВО представляет собой единую органическую схему и появление в этой схеме «российского следа» считается недопустимым не только с точки зрения ее эффективности, но и даже безопасности.

Как решится эта проблема, как страны придут к общему знаменателю, – признаться, этот вопрос продолжает оставаться для нас настоящей загадкой или головоломкой, хотя уже предлагаются различные сценарии для преодоления возникшей проблемы.

То, что крупная военно-техническая сделка между Турцией и Россией и также включение в оборонную схему страны-члена НАТО российской стратегической военной техники неприемлема с точки зрения интересов Брюсселя, особенно, США – ясно как божий день.

Непонятно другое – ведь, НАТО, в том числе, и его лидер США фактически не предлагают альтернативы Анкаре и не продают ей современные противовоздушные системы Пэтриот. Неужели союзники по НАТО не заинтересованы в укреплении обороноспособности Турции? К сожалению, мы ответа на этот вопрос не знаем…

Еще раз заметим, что тревоги, вызванные появлением в оборонной схеме НАТО «российского следа» нам в принципе, понятны. После прихода к власти президента США Д.Трампа в структуре НАТО сперва стали наблюдаться признаки сбоев, даже было такое представление, что Альянс постепенно превращается в «говорильню политиков».

Но постепенно, Блок вновь начал восстанавливаться, ее политика и деятельность стали более предсказуемыми и ровными. Теперь без преувеличения можно сказать, что он уверенными темпами усиливает свое присутствие вдоль границ России – на море и суше.

Например, на днях в соседней Грузии произошел небольшой политический инцидент: оппозиция пригрозила президенту С.Зурабишвили импичментом, в связи с тем, что она заявила о нецелесообразности открытия военной базы США в Грузии. В ходе дискуссии другие представители правящей партии страны заявили, что подобный вопрос еще не обсуждался со Штатами.

Но тут сразу возникают вопросы. Во-первых, почему президент Грузии вдруг начал говорить об этом? Ведь, есть такая поговорка, что дыма без огня не бывает…

Во-вторых, не менее удивительна и позиция президента С.Зурабишвили – страна с одной стороны, изо всех сил стремится в НАТО, но с другой стороны, не желает видеть на своей территории военного присутствия стран-членов НАТО!

Ведь понятно, что в случае вступления страны в НАТО на ее территории обязательно появятся военные структуры отдельных стран-членов НАТО, или же самого Блока…

К чему мы все это говорим? Политологи и политики дают весьма противоречивые оценки состоянию американо-российских отношений, процессам, происходящим в плоскости Россия-НАТО.

Например, говорят, что якобы президент Д.Трамп согласен с предложением турецкой стороны о создании натовской комиссии для проверки зенитно- ракетных комплексов С-400, но Конгресс не дает согласия на это. Поэтому ясно одно: еще рано скрещивать ежа с ужом…

Конечно, США и союзники неравнодушны и к такому обстоятельству; в мире интерес к российским зенитно-ракетным комплексам растет, даже Индия изъявила желание приобрести их. А это в любом случае, серьезная конкуренция; ведь у США есть свои альтернативы – конечно, речь об известной системе Петриот.

Поэтому стоит внимательно следит за развитием этой военно-политической драмы – мы, например, будем очень удивлены, если она закончится «happy end»ом — счастливой концовкой для Москвы.