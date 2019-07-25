Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Пограничная охрана Финляндии утверждает, что в ходе расследования нарушения финского воздушного пространства иностранным самолетом 17 июля выяснилось, что воздушное судно было российскими. С таким утверждение ведомство выступило в четверг, сообщает ТАСС.

«В ходе расследования было подтверждено, что российский государственный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии 17 июля в районе города Порвоо в 09:23 по местному времени (совпадает с московским)», — говорится в сообщении ведомства.

Погранохрана заявляет, что самолет находился в финском воздушном пространстве около двух минут, залетев вглубь территории Финляндии на километр.

При этом в ведомстве сообщили, что, поскольку личности пилотов установить не удалось, то «нет возможности в предъявить обвинения кому-либо».

| 2019-07-25T15:40:58+00:00 25 июля 2019, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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