Российский «Пятый канал» не пустили в Молдову

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну съемочной группе российского «Пятого канала». Как сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник источники в аэропорту Кишинева, в настоящий момент их собираются депортировать. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, с которой связался корреспондент ТАСС, указала, что пока не располагает сведениями об инциденте.

«Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ», — пообещала Новицки.

Ранее пограничная полиция Молдовы отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и «Россия-1», а также журналистам «Комсомольской правды».

| 2019-06-10T10:38:28+00:00 10 июня 2019, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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