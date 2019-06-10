Российский «Пятый канал» не пустили в Молдову

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну съемочной группе российского «Пятого канала». Как сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник источники в аэропорту Кишинева, в настоящий момент их собираются депортировать. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, с которой связался корреспондент ТАСС, указала, что пока не располагает сведениями об инциденте.

«Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ», — пообещала Новицки.

Ранее пограничная полиция Молдовы отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и «Россия-1», а также журналистам «Комсомольской правды».