Российский подводный аппарат был оснащен ядерным реактором

Президент России Владимир Путин в четверг впервые сообщил, что сверхсекретный военный глубоководный аппарат, на котором три дня назад произошел пожар, оснащен ядерной силовой установкой. Министр обороны России Сергей Шойгу заверил его, что ядерная установка полностью изолирована, сообщает Голос Америки.

Российские власти столкнулись с обвинениями в сокрытии деталей инцидента, в результате которого погибли 14 моряков, которые, по заявлениям минобороны, проводили исследования морского дна в районе Арктики.

Министерство обороны сообщило, что инцидент произошел в понедельник, однако официальная информация о нем появилась лишь во вторник. До четверга не было никаких упоминаний о том, что подводный аппарат оснащен ядерным реактором, несмотря на усиленный интерес властей соседней Норвегии к этому вопросу.

На встрече с Шойгу в Кремле Путин впервые раскрыл информацию о наличии ядерной силовой установки, спросив Шойгу о ее состоянии после пожара.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», – заявил Шойгу Путину, согласно стенограмме, размещенной на сайте Кремля.

Пожар возник в аккумуляторном отсеке аппарата, отметил Шойгу.