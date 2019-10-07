Российский миллиардер забросал людей деньгами

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на зрителей бизнес-форума в Санкт-Петербурге 20 тысяч долларов. Его слова приводит челябинский портал «74.ru».

Выступление бизнесмена прошло в Санкт-Петербурге в начале октября. «Это мои вложения в осуществление моей цели. Я инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко», — объяснил бизнесмен. Как уточняет портал, за выступление он заработал 200 тысяч долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей.

Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Рыбаков — совладелец корпорации «Технониколь», основатель венчурного фонда Larix и учредитель «Института ускорения экономического развития («Рыбаков Фонд»)».

| 2019-10-07T00:55:39+00:00 7 октября 2019, 04:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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