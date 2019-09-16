Российский миллиардер рассказал, как Путин рассердился на Березовского

Председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как Владимир Путин рассердился на Бориса Березовского, пишет российская газета «Взгляд».

Речь идет об эпизоде, который произошел в начале 90-х годов, когда в Россию на встречу с губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком приехал губернатор штата Оклахома Дэвид Уолтерс. Владимир Путин, работавший тогда советником Собчака, по словам Авена, занимался организацией встречи, на которой также присутствовал Борис Березовский.

«На этой встрече Березовский заснул, это было очень некрасиво», – приводят слова Авена «Вести».

Председатель совета директоров «Альфа-банка» рассказал, что пытался разбудить Березовского, бросая в него бумажные шарики. По его словам, Собчак не видел, что один из участников встречи уснул. «Но Путин все это видел, и все это видели. …Путин действительно был рассержен, потому что он это организовывал, в какой-то степени отвечал, представлял Собчаку эту группу. Это была очень понятная реакция», – добавил Авен.