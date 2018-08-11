Российский Красный Крест не выдержал аудиторской проверки

Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста (РКК) и будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями. Это решение принято после аудита, проведенного в организации, сообщило издание Znak.com. Аудит проводился международной компанией Deloitte, входящей в «большую четверку» мировых аудиторских компаний.

По итогам аудита прямое сотрудничество между головными офисами РКК и Международного Комитета Красного Креста (МККК) было прекращено. Прекратилось и финансирование аппарата РКК.

Одним из направлений, которое финансировалось МККК через российских коллег, – помощь беженцам из Донбасса. На эти цели с 2014 года МККК передавал в РКК ежегодно не менее 30 миллионов рублей. К деятельности Российского Красного Креста претензии возникают не в первый раз, хотя ранее они исходили от общественности. Так, в 2012 году возникли вопросы по поводу расходования средств, собранных на помощь пострадавшим от наводнения в Крымске, сообщает Радио «Свобода». В 2014 году возникали вопросы по работе Крымского Красного Креста (на территории аннексированного Россией Крымского полуострова) по доставке гуманитарной помощи крымчанам, так как возникли слухи, что часть гуманитарной помощи разворовали. В Крымском отделении Красного Креста изданию Znak.com рассказали, что проверка Следственного комитета не подтвердила сообщения о воровстве гуманитарной помощи. Последняя крупная претензия к РКК касалась сбора средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года. Именно Российский Красный Крест стал главным агрегатором сбора пожертвований. Спустя месяц издание «Московский комсомолец» выпустило текст «Пострадавшим в „Зимней вишне“ не дошли миллионы пожертвований», где говорилось, что спустя месяц после трагедии пострадавшие и родственники погибших не получили собранных денег.

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