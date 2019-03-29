Российский дипломат покинул Швецию после ареста компьютерного специалиста, предположительно завербованного дипломатом и встретившегося с ним в Стокгольме три недели назад с целью совершения шпионажа, сообщают шведские власти.

Как сообщается в материалах разведки, с которыми ознакомилось агентство Associated Press, дипломат Евгений Умеренко является специалистом по технологическому шпионажу.

Утверждается, что ранее он выполнял такую же роль, занимая дипломатический пост в Германии.

Имя Умеренко первой сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Представитель шведского Министерства иностранных дел Анна Лундблад в четверг подтвердила, что Умеренко покинул страну, но отказалась обсуждать это дело в подробностях.

После ареста компьютерного специалиста по подозрению в шпионаже Швеция вызвала в МИД российского посла «в связи с действиями дипломата».