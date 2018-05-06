Российский борец – о поражении в финале от соперника из Азербайджана

Российский борец Заур Угуев (57 кг) прокомментировал поражение в финале чемпионата Европы по вольной борьбе от Гиорги Эдишерашвили из Азербайджана (3:5).

«Очень обидно проиграл, до сих пор не могу прийти в себя. Прием борца из Азербайджана стал для меня полной неожиданностью. Где-то расслабился, потерял концентрацию и улетел на четыре балла на последних секундах… В прошлом году на чемпионате Европы я ему тоже проиграл, но тогда хоть было некоторое объяснение — болел. Сейчас же ничего не беспокоило. Единственная проблема – сгонка веса, по новым правилам приходится держать вес два дня, это для меня непросто. Гонял четыре-пять килограммов, для легковеса это многовато. Будем приспосабливаться, что делать. Другого выхода нет», — заявил Угуев. (Чемпионат)

88 просмотров