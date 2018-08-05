Российский боксер Ковалев проиграл нокаутом колумбийцу Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев потерпел поражение от колумбийца Элейдера Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Поединок проходил в Атлантик-Сити и завершился в седьмом раунде победой Альвареса техническим нокаутом.

Перед этим 34-летний колумбиец дважды отправил 35-летнего россиянина в нокдаун.

Таким образом колумбийский боксер, не проигрывавший в предыдущих 23-х боях, одержал очередную победу.

Для Ковалева это поражение стало третьим в карьере при 32 победах и одной ничьей.

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