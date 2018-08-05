Российский боксер Ковалев проиграл нокаутом колумбийцу Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев потерпел поражение от колумбийца Элейдера Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Поединок проходил в Атлантик-Сити и завершился в седьмом раунде победой Альвареса техническим нокаутом.

Перед этим 34-летний колумбиец дважды отправил 35-летнего россиянина в нокдаун.

Таким образом колумбийский боксер, не проигрывавший в предыдущих 23-х боях, одержал очередную победу.

Для Ковалева это поражение стало третьим в карьере при 32 победах и одной ничьей.

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| 2018-08-05T17:51:02+00:00 5 августа 2018, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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