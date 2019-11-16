Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

Российская военная полиция патрулировала сирийско-турецкую границу в провинциях Хасеке и Алеппо в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

По его словам, российские и турецкие военные 16 ноября провели патрулирование по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке. С воздуха колонну прикрывали вертолеты ВКС РФ. Российские военные также продолжили патрулирование по маршрутам Айн-Иса – Эль-Хувейша, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

Ранее, 14 ноября, также состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек-Карамания в Хасеке. В Минобороны РФ также сообщали, что шестой cовместный российско-турецкий патруль начал работу на несколько десятков километров севернее Эль Камышлы.

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, в котором речь в том числе шла о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений военной полиции России и сирийской пограничной службы. Они должны были содействовать выводу курдов на 30 километров от границы Сирии и Турции. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершился досрочно, после чего Россия и Турция начали совместное патрулирование (aif.ru)