Российские военные приступили к патрулированию зону границы Сирии и Турции

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии в соответствии с подписанным между РФ и Турцией меморандумом о взаимодействии. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Сегодня российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии в соответствии с меморандумом о взаимодействии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанным в Сочи 22 октября», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные провели встречу с руководством местной администрации города Кобани (Айн-эль-Араб), на которой обсудили вопросы реализации положений меморандума.

| 2019-10-23T21:53:42+00:00 24 октября 2019, 00:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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