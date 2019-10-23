Российские военные приступили к патрулированию зону границы Сирии и Турции

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии в соответствии с подписанным между РФ и Турцией меморандумом о взаимодействии. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Сегодня российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии в соответствии с меморандумом о взаимодействии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанным в Сочи 22 октября», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные провели встречу с руководством местной администрации города Кобани (Айн-эль-Араб), на которой обсудили вопросы реализации положений меморандума.