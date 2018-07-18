Российские военные извинились за инцидент со стрельбой в армянском селе

В свою очередь, губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. «Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно будут привлечены к ответственности», — сказал Саруханян.

По его словам, необходимо было известить о действиях администрацию области, однако, как объяснили военные, они не собирались устраивать учения в районе села.