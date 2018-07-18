Российские военные извинились за инцидент со стрельбой в армянском селе

Российская 102-я военная база в Армении проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области, сообщил журналистам заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович.Как передает агентство
Sputnik Армения, ранее глава администрации села Паник Вардан Макеян сообщил, что на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами. Он отметил, что жителей о проведении учений заранее не предупредили. Село расположено рядом с полигоном российской военной базы «Алагяз».49 просмотров
В свою очередь, губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. «Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно будут привлечены к ответственности», — сказал Саруханян.
По его словам, необходимо было известить о действиях администрацию области, однако, как объяснили военные, они не собирались устраивать учения в районе села.