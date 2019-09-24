Российские ученые выступили против «репрессий и неправедного суда»

Более 50 ученых – членов клуба «1 июля», в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук, – в понедельник распространили заявление «О недопустимости репрессий и неправедного суда», сообщает Голос Америки.

В документе, опубликованном на сайте клуба, говорится, что уголовные преследования участников акций протеста вступили в новую фазу, «в которой суды по всей стране присуждают участникам мирных протестов и даже случайным прохожим уголовные наказания, отказываясь принимать во внимание очевидные доказательства невиновности осуждаемых».

По мнению авторов письма, следствие и суды демонстрируют полное пренебрежение принципами объективности и подлинности доказательств. В заявлении содержится призыв «ко всем ветвям власти» пересмотреть дела осужденных по так называемому «московскому делу» и другим политическим делам, освободить всех задержанных и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей репрессий.

Среди подписавших письмо – 16 академиков РАН.