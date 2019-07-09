Российские Туристы предпочли Турцию

На волне антироссийских протестов в Грузии президент России Владимир Путин принял решение о приостановке полетов российских самолетов в эту страну. Накануне из Москвы в Тбилиси вылетел последний пассажирский самолет, а россияне стали бронировать туры в Турцию.

В свете происходящего многие отечественные специалисты сферы гостеприимства ожидают, что Азербайджан заменит российским туристам грузинское направление и обсуждают, справится ли местная индустрия туризма с большим турпотоком из России. И пока в Азербайджане рассуждают на эту тему, братская Турция пожинает плоды массового притока российских путешественников, сменивших грузинское направление на курорты этой солнечной страны.

Стало известно, что из-за кризиса между Грузией и Россией российские туроператоры отклоняют запросы на туры в Грузию. Вместо Грузии они предлагают российским туристам такие направления, как Турция, Южный и Северный Кипр. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что россияне действительно поедут в отпуск в другие страны, прежде всего Турцию. А вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что потери российских авиакомпаний из-за отмены бронирования и сдачи билетов к настоящему моменту превысили 3 миллиарда рублей.

В целом же это было ожидаемо. Местные специалисты туристической сферы предупреждали, что альтернативой Грузии для россиян является не только и не столько Азербайджан. «На рынке туристической индустрии у российских путешественников весьма популярна Турция и Болгария», — говорил завкафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента Бахадыр Билалов в ответ на публикации в наших СМИ о грядущем массовом турпотоке из соседней страны. Собеседник редакции отмечал, что именно Болгария и Турция будут делить пальму первенства, поскольку обе страны пользуются особым интересом у российских туристов и с потерей грузинского рынка количество отдыхающих здесь россиян, безусловно, увеличится.

Как видно, прогнозы оправдались, а российские туристы массово меняют грузинское направление отдыха на солнечные берега турецких пляжей.

Обычно в летний сезон Грузию посещает до 200 тысяч российских туристов. Эксперт анонсировал, что только 10-15% отдыхающих из России, не имеющих теперь возможности посетить Грузию, прибудут в Азербайджан. При этом отмечалось, что в свете последних событий наша страна даже потеряет ту часть отдыхающих, которая, выбирая Грузию, попутно посещала Азербайджан.

«Большинство россиян, выбирающих туры в направлении Грузии, одновременно посещали и Азербайджан. Если не будет туров в Грузию, то туристы не захотят приезжать в нашу страну. Мы уже ощущаем последствия этого. Совместные туры отменены, которые включали и визит в Азербайджан», — сообщал председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров. С его слов, Россия будет стараться привлечь своих туристов в Сочи, Геленджик, Крым и на другие внутренние курорты. А по туристическим возможностям Сочи вполне можно сравнить с Батуми, тогда как в Азербайджане отели на берегу моря можно пересчитать по пальцам. Да и те уже заполнены на 70-80%.

Между тем в самой Грузии, озабоченной уходом российских туристов, рассматривают Азербайджан в качестве альтернативного маршрута для россиян, посещающих эту страну.

На данный момент, местные туристические компании продолжают работать в грузинском режиме, как и обычно, а российские туристы, купившие туры и билеты в Грузию через Азербайджан, не отменяли свои поездки, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на туроператоров.

Наконец, нелишне напомнить, что Грузия была и остается одним из основных мест «летнего паломничества» для наших граждан и число азербайджанцев, выезжающих на отдых в соседнюю страну, только растет. Согласно статистическим данным, которые приводит Первый канал Грузии, по сравнению с июнем прошлого года, на 45,8% увеличились визиты из Турции, Азербайджана — 8,8% и Армении — 9,7%.