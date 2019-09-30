Российские туристы хотели вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат, когда постояльцы выезжали из отеля. Персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.

Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу.

По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.

«Мы работаем по системе «все включено». Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?» — заявил представитель отеля.

Он предположил, что туристы не так поняли правила проживания в гостинице.

 

| 2019-09-30T21:52:04+00:00 30 сентября 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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