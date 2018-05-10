Российские таможенники работают лучше азербайджанских

10 мая сотрудники Управления Россельхознадзора по РД на границе поста «Яраг-Казмаляр», в ходе карантинного фитосанитарного контроля, остановили машину, прибывшую из Азербайджана. В багажнике машины находилось 310 кг клубники и 65 кг алычи, а необходимых для провоза фитосанитарных сертификатов у водителя не оказалось.

Была проведена лабораторная проверка дагестанским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», в результате которой во фруктах были обнаружены вредные паразиты – горчак ползучий и восточная плодожорка.

В отношении владельцев груза были составлены протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ за попытку ввоза в республику недоброкачественной растениеводческой продукции. Было принято решение груз вернуть обратно в Азербайджан (haqqin.az).

Как получилось, что азербайджанские таможенники не заметили отсутствие у водителя фитосанитарных сертификатов?

Мы спросили об этом руководителя пресс- службы Государственного таможенного комитета Натика Ахундова.

«Мне ничего неизвестно об этом инциденте. Перезвоните мне через десять минут. Я все узнаю и сообщу вам», — пообещал Натик Ахундов.

Эти десять минут оказались роковыми. Все наши попытки связаться с главой пресс-службы Н.Ахундовым оказались тщетными.

По мнению правозащитника Новеллы Джафароглу, клубнику и алычу без соответствующей документации, перевезли через азербайджанскую таможню с помощью взятки. «Руководство Госкомтаможни постоянно твердит о борьбе с коррупцией. Думаю, что в отношении таможенников, пропустивших этот товар, без соответствующих документов должны быть приняты самые строгие меры», — считает правозащитник.

Как видно, разница между рапортами о борьбе с коррупцией на таможне и реальностью очень большая. Словом, работы непочатый край.

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