Российские пользователи соцсетей раскритиковали Роберта Де Ниро

На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство «атаковало демократию» Соединенных Штатов. Как заявляют другие знаменитости, также принявшие участие в съемках ролика, Москва развернула «массивную тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом». При этом участники съемки ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел свидетельств «сговора».