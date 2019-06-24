Российские пользователи соцсетей раскритиковали Роберта Де Ниро

Пользователи Сети раскритиковали американского актера Роберта Де Ниро, который снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Москвой, сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство «атаковало демократию» Соединенных Штатов. Как заявляют другие знаменитости, также принявшие участие в съемках ролика, Москва развернула «массивную тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом». При этом участники съемки ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел свидетельств «сговора».
«О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!», — написала Ольга Толпеева.
«У каждого есть шанс промолчать, чтобы не выглядеть идиотом. Но не каждый им пользуется», — заметил Олег Алексеев.
«Тронулся Роберт», — предположил Андрей Третьяков.
«Старички развлекаются…», — отметил Вадим Махов.
«Еще бы Дэнни де Вито (комедийный актер. – прим. ред.) пригласили для полной репрезентативности», — предложил Павел Гаврилов.
Москва неоднократно отвергала все обвинения в «российском вмешательстве» в американские выборы. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера, который был опубликован в апреле спустя почти два годы работы, так и не представлено аргументированных доказательств.