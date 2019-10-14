Российские инвесторы заинтересованы в IPO Saudi Aramco

Ряд российских инвесторов проявляют интерес к инвестициям в IPO (первичное публичное предложение акций) крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии официального визита президента РФ в Саудовскую Аравия.

«Базово у России и так очень много своих нефтяных возможностей, чтобы массивно инвестировать в Saudi Aramco. Тем не менее, действительно у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO», — сказал он.

IPO Saudi Aramco планируется на 2020-2021 годы. К продаже власти королевства намеревались предложить 5% компании. В целом акции Aramco предварительно оценивались в $2 трлн, и это первичное размещение акций может стать самым дорогим в истории.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что IPO может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже и продолжиться в 2020 году продажей еще одного 1% акций на одной из международных площадок.

Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ «Видение-2030», продвигаемого лично наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом. Цель программы — диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости. По оценкам Reuters, стоимость 1% Aramco может составить около $20 млрд. (ТАСС)