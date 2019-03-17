Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча

В матче юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет произошла драка между спортсменками сборных России и Швейцарии. Видео появилось в Instagram-аккаунте российской команды.

Во втором тайме перепалку устроили россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Памен отняла у Люштины мяч, толкнув ее, и получила от соперницы пинок и удар в лицо. Обе спортсменки были удалены.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе.