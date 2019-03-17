Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча

В матче юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет произошла драка между спортсменками сборных России и Швейцарии. Видео появилось в Instagram-аккаунте российской команды.

Во втором тайме перепалку устроили россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Памен отняла у Люштины мяч, толкнув ее, и получила от соперницы пинок и удар в лицо. Обе спортсменки были удалены.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе.

| 2019-03-17T22:36:25+00:00 18 марта 2019, 00:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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