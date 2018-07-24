Российские хакеры взламывали сети американских энергосистем

Российские хакеры в прошлом году получили доступ к сетям американских энергосистем, что, возможно, позволило им устраивать отключения электроэнергии.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей федерального правительства, которые допускают, что усилия хакеров продолжаются.

Участники хакерской группы, известной как Dragonfly или Energetic Bear, которую поддерживают российские власти, заявляли о «сотнях жертв» в 2017 году, согласно представителям министерства внутренней безопасности, на которых ссылается издание.

Хакеры использовали обычные инструменты, такие как «фишинговые» письма или «атаки на водопое», с помощью которых жертв хитростью заставляли вводить свои пароли, после чего злоумышленники получали доступ к корпоративным сетям поставщиков, что позволяло им похищать реквизиты пользователей и получать доступ к сетям энергосистем.

Министерство внутренней безопасности не ответило на просьбу о комментарии вне обычных рамок рабочего времени.

В статье говорится, что министерство планирует провести четыре брифинга и ищет доказательства того, что россияне пытаются автоматизировать свои атаки. Следователи, которых цитирует Wall Street Journal, говорят, что пока неясно, были ли действия хакеров подготовкой к какой-то более крупной будущей атаке.

Статья появилась на фоне роста напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном в киберпространстве.

Ранее в июле федеральное большое жюри присяжных в США обвинило 12 офицеров российской разведки в хакерских атаках на компьютерные сети кандидата в президенты демократа Хиллари Клинтон и Демократической партии в 2016 году.