Российские эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи

Повторная экспертиза останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи подтвердила их подлинность, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. «Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствует семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын», — говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 16 июля, на сайте ведомства.

По словам Петренко, принадлежность обнаруженных в 1991 году под Свердловском (сегодняшним Екатеринбургом) останков было подтверждена на основе сопоставления их генетических профилей и «образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям».

Была проведена также молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой были сопоставлены останки императора Александра III, эксгумированные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и Николая II. В ходе экспертизы было подтверждено, что останки принадлежат людям, которые приходились друг другу отцом и сыном, указывается в заявлении.

Итоговое процессуальное решение по уголовному делу будет принято после завершения двух повторных медицинских, автороведческой и историко-архивной экспертиз, отметил СКР. В их ходе ученые изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников.

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