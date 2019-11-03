Российская военная делегация завершила переговоры в Анкаре

«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 г, переговоры, проводившиеся между 1 и 2 ноября со второй российской военной делегацией, которая прибыла в Анкару для обсуждения тактических и технических вопросов, были завершены», — говорится в сообщении минобороны в Twitter.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов YPG и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод отрядов YPG завершён досрочно. В пятницу началось первое совместное российско-турецкое патрулирование.