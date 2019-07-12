Российская сторона подтвердила начало поставок С-400 в Турцию

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало поставок С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСВТС России.

Ранее об этом объявило Минобороны Турции. По его информации, поставки начались сегодня, в пятницу.

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — рассказали в службе.

Как сообщает sozcu.com.tr, сразу как поступила информация о поставках С-400, турецкая лира начала терять стоимость перед долларом. Если до объявления новости за доллар давли 5.6830 лир, после курс поднялся до 5.71.