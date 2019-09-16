Российская разведка использовала дачи постпредства России в США

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб. Операция была нацелена на переписку ФБР. Она создала помехи в вычислении российских шпионов в США, заставила оборвать контакты с агентами ЦРУ и ФБР в России, а также заставила американские спецслужбы принять более жесткие меры безопасности в ряде своих учреждений.

Российские шпионы ощутимо улучшили способность расшифровывать некоторые виды защищенной связи и отслеживали с этих дач устройства, используемые спецгруппами наблюдения ФБР, рассказали источники издания. Российские агенты предположительно изобрели новые методы перехвата разведывательных сообщений США, в числе которых взлом не подключенных к интернету компьютеров.

Как заявила в разговоре с “Ъ FM” представитель МИД России Мария Захарова, российские дипломаты изучат эту информацию. При этом она связала появление публикации с приближающимися президентскими выборами в США. (kommersant.ru)