Российская гимнастка сменила гражданство и будет выступать за Грузию

Российская гимнастка Мария Хоренкова сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Грузии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики.

20-летняя гимнастка получила разрешение на смену гражданства во время заседания исполнительного комитета федерации. Новую страну Хоренкова будет представлять уже на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, который пройдет с 4 по 13 октября, передает «Московский Комсомолец«.

Хоренкова является чемпионкой Европы (2014) и бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2014).