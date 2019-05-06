Российская авиабаза Хмеймим в Сирии атакована боевиками

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами. Обстрелы велись утром и вечером. Огонь в обоих случаях велся из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра»), пишет ТАСС.

Всего по авиабазе выпустили 36 реактивных снарядов, управляли огнем с помощью беспилотника. Руководитель российского Центра указал на резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

| 2019-05-06T23:29:16+00:00 7 мая 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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