Российская авиабаза Хмеймим в Сирии атакована боевиками

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами. Обстрелы велись утром и вечером. Огонь в обоих случаях велся из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра»), пишет ТАСС.

Всего по авиабазе выпустили 36 реактивных снарядов, управляли огнем с помощью беспилотника. Руководитель российского Центра указал на резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.